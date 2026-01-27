15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçeceği açıklandı ancak bu açıklamanın üzerinden tam 896 gün geçmesine rağmen açılan hastane olmadı. 11 Ağustos 2022 günü dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu konuda talep, istek ve ihtiyaçlarımız var, çözümü önümüzdeki günlerde yola koyacağız” diyerek askeri hastanelerin açılacağını söylemişti.

MİLLİ GÜVENLİK ZAAFI

CHP ve İYİ Parti ile diğer muhalefet partileri askeri hastanelerin açılması için TBMM’ye yasa teklifleri verdi ancak hiçbiri iktidar tarafıdan gündeme alınmadı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da konuyu sürekli gündemde tuttu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu “Bu konu milli güvenliğimizi zayıflatan bir sorun’’ tepkisini gösterdi. 2016’da kapatılan askeri hastaneler 10 yıldır açılamadı.

“VAHİM DURUMDAYIZ’’

15 Temmuz sonrası 26 şehirdeki 32 askeri hastane kapatılıp Sağlık Bakanlığı’na devredildi. O tarihte sayıları 2043 olan, askeri doktor ve savaş cerrahisi uzmanı, ya emekli oldu ya da özel hastanelere geçti. Terör olayları ve Fırat Kalkanı, Pençe-Kilit gibi sınır ötesi operasyonlarda yaralanan Mehmetçiğe müdahale konusunda sıkıntılar yaşandı. Çatışma ve savaş cerrahisi tecrübesi olmayan sivil doktorlar ile açık giderilmeye çalışıldı. Dönemin Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, “2043 olan savaş cerrahisi uzmanı askeri doktor sayısı 347’ye düştü, vahim durumdayız” acı tabloyu böyle açıklamıştı.

NORVEÇ’TE BİLE VAR

Halen NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye. 34 bin askeri olan Avusturya’da üç, 185 bin askeri bulunan Almanya’da beş, 279 bin askeri olan Fransa’da ise sekiz askeri hastane var. Savaş ihtimali olmayan İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde bile askeri cerrahlar bulunuyor.