Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bir apartmanda korkutan bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde Çevre Yolu üzerinde bulunan Tanlar Sitesi'nin 8'inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz'ın, henüz belirlenemeyen bir sebeple balkondan düştüğü ihbar edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bedriye Naz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Naz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.