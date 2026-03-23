ABD Donanması, Atlantik’teki operasyonel kabiliyetini ve caydırıcılığını artırmak amacıyla Arleigh Burke sınıfı güdümlü 9.600 ton ağırlığındaki füze muhribi USS Gonzalez’i (DDG-66) Norfolk Deniz Üssü’nden uğurladı.



Aylar süren yoğun eğitim, bakım ve sertifikasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan 300 kişilik mürettebat, ABD 2. Filosu bünyesinde görev yapmak üzere stratejik bir yolculuğa çıktı. Aegis savaş sistemiyle donatılmış olan çok amaçlı muhrip; hava savunma, denizaltı savunma ve taarruz yetenekleriyle Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutup Dairesi'ndeki müttefik operasyonlarının güvenliğini sağlamada kilit rol oynayacak.



RUSYA TEHDİDİNE KARŞI TEYAKKUZDALAR



Son dönemde dikkati Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanan Washington yönetimi, USS Gonzalez’in bu konuşlandırmasıyla başta Rusya olmak üzere küresel rakiplerinden gelebilecek potansiyel tehditlere karşı da teyakkuzda olduğunun mesajını veriyor.



22. Muhrip Filosu Komutanı Yüzbaşı John Benfield, geminin her türlü tehdidi anında etkisiz hale getirebilecek muharebe kapasitesine sahip olduğunu vurgularken, komutan Michael Schenk ise mürettebatın zorlu görevler için tam hazır olduğunu belirtti.

Adını Vietnam Savaşı'ndaki bir askerden alan Alfredo Cantu Gonzalez, 1996’dan bu yana hizmet veren emektar savaş gemisi olarak göreve devam ediyor.

