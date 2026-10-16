Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yayınlanan erken uyarıda, ülke tarihinin en büyüğü ve dünya ölçeğinde bir rekor anlamına gelen 9,9 büyüklüğünde devasa bir depremin yaklaştığı duyuruldu.

Şehir hoparlörlerinden ve televizyon yayınlarından vatandaşlara acilen sığınaklara gitme çağrısı yapıldı, hızlı trenler otomatik olarak durduruldu ve telefonlarda sarsıntı için geri sayım başladı.

Ancak uyarıdan dakikalar geçmesine rağmen beklenen o devasa sarsıntı bir türlü yaşanmadı. Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki gerçek depremden hemen sonra verilen uyarının ardından, Japonya’da hissedilen tek sarsıntı insanların ancak güçlükle fark edebildiği mikro düzeyde bir sallantıdan ibaret kaldı.

Alarmın verilmesinden sekiz dakika sonra hatasını anlayan Meteoroloji Ajansı, tehlikenin geçtiğini bildirerek yayınladığı ilk iptal uyarısıyla sistem tarihine geçti.

KONUM HESAPLAMASI KRİZE YOL AÇTI

Olayın ardından düzenlenen basın toplantısında yetkililer panik ve aksaklıklara neden olan fiyasko için kamuoyundan özür diledi. Yanlış alarmın arkasında siber bir saldırı bulunmadığı belirtilirken, hatanın sistemdeki konum hesaplama formülünün uzaktaki depremleri yanlış işlemesinden ve yazılımsal veri çakışmasından kaynaklandığı açıklandı.

Yaşanan bu devasa yanlış alarm, can kaybı veya hasara yol açmasa da ülkede ulaşımı aksatarak vatandaşlara ve yabancı turistlere dakikalarca büyük bir korku yaşattı.