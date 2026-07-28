İletişim gezegeni olarak kabul edilen Merkür, 9 Ağustos'ta Yengeç burcundan ayrılarak Aslan burcuna geçiyor. Astroloji yorumlarına göre bu gökyüzü hareketi, özellikle Aslan, Yay ve Koç burçları üzerinde dikkat çekici etkiler yaratacak.

Astrologlar, Merkür'ün Aslan burcundaki seyrinin düşünce yapısı ve iletişim tarzında daha cesur, özgüvenli ve kararlı bir dönemi beraberinde getireceğini belirtiyor. Bu süreçte birçok kişinin uzun süredir dile getiremediği düşünce ve duygularını daha rahat ifade edebileceği öne sürülüyor.

En güçlü etki 3 burçta görülecek

Astroloji yorumlarına göre Merkür'ün Aslan burcuna geçişinden en fazla Aslan, Yay ve Koç burçları etkilenecek. Bu dönemde söz konusu burçların fikirlerini daha açık ve doğrudan ifade etmesi, yaratıcılıklarını daha görünür hale getirmesi ve kendilerini ön plana çıkarma isteğinin artması bekleniyor.

Konuşmaların daha tutkulu ve net bir üslupla gerçekleşeceği, dikkat çekme ve fikirlerini savunma eğiliminin güçleneceği ifade ediliyor. Özellikle iş görüşmeleri, sunumlar, sahne performansları, topluluk önünde yapılacak konuşmalar ve yaratıcı projelerin tanıtımı açısından bu dönemin destekleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Aynı zamanda aşk hayatı ve ikili ilişkilerde de uzun süredir ertelenen konuşmaların gündeme gelebileceği, duyguların ve beklentilerin daha açık şekilde dile getirilebileceği belirtiliyor.

Olumsuz etkiler de gündemde

Astrologlar, Merkür'ün Aslan burcundaki ilerleyişinin bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirebileceği uyarısında bulunuyor. Bu süreçte gurur, inatçılık ve haklı olduğunu kanıtlama isteğinin güçlenebileceği ifade edilirken, farklı görüşlere karşı daha kapalı bir tutum sergilenebileceği belirtiliyor.

Astrologlara göre bu dönemi daha verimli geçirmek için özgüvenli iletişim ile karşı tarafı dinleme becerisi arasında denge kurulması önem taşıyor. Düşünceleri kararlılıkla ifade etmek kadar farklı bakış açılarına açık olmak da olası iletişim sorunlarının önüne geçebilir.