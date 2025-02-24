Beyaz tenli olan 38 yaşındaki Krystena Murray, Afro-Amerikan erkek bebek dünyaya getirdiğinde büyük bir yanlışlık olduğunu anladı. Coastal Fertility Specialists adlı klinik aracılığıyla beyaz bir sperm donörü seçen Murray, siyah bir bebek dünyaya getirdi.

Bebeğin görünüşü karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Murray, yine de onu kendi çocuğu gibi sevdi ve durumun yalnızca spermde bir karışıklık olmasını diledi. Bu, çocuğun biyolojik olarak yine de kendisine ait olabileceği anlamına geliyordu. Ancak yapılan DNA testi acı gerçeği ortaya çıkardı: Bebeğin biyolojik annesi Murray değildi.

Beş ay boyunca bebeğiyle güçlü bir bağ kuran Murray, sonunda onu biyolojik annesine teslim etmek zorunda kaldı. Kliniğe karşı açtığı davada, "kendi isteği dışında ve habersiz şekilde biyolojik olarak kendisine ait olmayan bir bebeği taşıdığını" iddia ediyor. Dava dosyasında, bebeğin velayetini kaybetmenin travmasını daha da derinleştirdiğini belirtti.

"EN MUTLU VE EN KORKUTUCU ANIMDI"

Bir basın toplantısında konuşan Murray, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bebeğimin doğumu hayatımın en mutlu anı olmalıydı ve aslında öyleydi. Ama aynı zamanda hayatımın en korkutucu anıydı. Onu ilk gördüğümde hissettiğim tüm sevgi ve mutluluk bir anda korkuya dönüştü. Bu nasıl olabilirdi?"

Şubat 2024'te Murray'nin avukatı kliniğe ulaştı ve bebeğin biyolojik ailesi tespit edildi. Biyolojik ebeveynler, çocuğun velayeti için dava açtı ve Murray mahkeme kararıyla bebeği ailesine teslim etmek zorunda kaldı.

NBC News'e verdiği röportajda Murray, "Mahkemeye bir çocuk annesi olarak girdim. Beni seven ve benim de sevdiğim bir bebeğim vardı ama binadan boş bir bebek arabasıyla çıktım. Onlarsa oğlumla ayrıldılar" dedi. Murray, sözlerine şöyle devam etti: "Onu ben taşıdım, ben büyüttüm, ben sevdim. Genetik olarak bana ait olsaydı bile onu farklı görmezdim. Bir bebeği dokuz ay karnında taşımak, ona bağlanmak, doğurmak ve bir anne ile bebek arasındaki o özel bağı kurmak... Ve sonra ondan koparılmak..."

Klinik ise yaptığı açıklamada yaşanan bu "eşi benzeri görülmemiş hata" nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti: "Bu tek seferlik bir olaydı ve başka hiçbir hasta etkilenmedi. Hata tespit edildiği gün derinlemesine bir inceleme başlattık ve hastalarımızı korumak adına ek güvenlik önlemleri aldık."

Murray, klinik hakkında ihmal suçlamasıyla yüklü bir tazminat talep ediyor.