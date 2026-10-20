Avustralyalı model ve mayo tasarımcısı Sahara Ray'den acı haber geldi. Bir dönem dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'la birlikte görüntülenmesiyle gündeme gelen Ray'in hayatını kaybettiğini ABD merkezli TMZ duyurdu. 34 yaşındaki modelin ailesi, ölüm haberini doğrulayarak Ray'in hastanede yakınlarının yanında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ailenin TMZ'ye yaptığı açıklamada, “Dün gece hastanede, ailesi yanındayken hayatını kaybetti. Çok seviliyordu” ifadeleri kullanıldı. Ray'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

ÖLÜMÜNDEN AYLAR ÖNCE ANNE OLMUŞTU

Sahara Ray'in ölümünün ardından sosyal medya hesabındaki son paylaşımları da gündeme geldi. Model, 19 Temmuz'da kızı Snow'un fotoğraflarını paylaşarak “Bütün kalbim bebeğim Snow” notunu yazmıştı.

TMZ'nin haberine göre Ray, hayatını kaybetmeden yalnızca birkaç ay önce anne olmuştu. Model, hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmış, 25 Ocak'taki gönderisinde doğumun o gece başlatılacağını duyurmuştu. Mayıs 2025'ten bu yana hamile olduğunu belirten Ray, kısa süre sonra kızını dünyaya getirmişti.

Sahara Ray, kızının babasının kimliğini ise kamuoyuyla paylaşmadı.

JUSTIN BIEBER'LA TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Modellik kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Ray, kendi mayo markası Sahara Ray Swim'i de kurmuştu. Model, 2016 yılında Hawaii'de Justin Bieber'la tatil yaparken görüntülenmesinin ardından uluslararası basında geniş yer bulmuştu. Ray'in daha önce Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson'la da romantik ilişki yaşadığı öne sürülmüştü.

Avustralyalı ünlü sörfçü Tony Ray'in kızı olan Sahara, çocukluğunun büyük bölümünü Avustralya, Kaliforniya ve Hawaii arasında geçirdi.

TRAFİK KAZASININ ARDINDAN HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

Sahara Ray, 2024 yılında geçirdiği ciddi trafik kazasının ardından Guillain-Barré sendromuyla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmıştı. Nadir görülen bu nörolojik hastalık, modelin kısmen felç kalmasına neden olmuştu.

Ray'in ölüm nedeni henüz doğrulanmadı. Ailesinin açıklamasında da ölümüne yol açan duruma ilişkin ayrıntı verilmedi.