CHP, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve İYİ Parti'den dokuz belediye başkanı daha AKP'ye geçti. Belediye başkanlarına rozetlerini AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Katılan belediyelerin 5'i CHP, 3'ü YRP, 1'i de İYİ Parti'den oldu. HANGİ BELEDİYELER AKP'YE GEÇTİ? AKP'ye katılan belediye başkanları arasında CHP'den Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer yer aldı. YRP'den ise Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu AKP'ye geçti. İYİ Parti'den Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu da AKP'ye katılan belediye başkanları arasında yer aldı. ÇİĞLİ'DE 27 YIL SONRA BİR İLK İzmir'de bir süredir gündemde olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın parti değişikliği gerçekleşti. Böylece Çiğli’de 1999'dan bu yana devam eden CHP'li belediye başkanları dönemi de sona erdi.

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