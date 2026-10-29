Okhotsk Denizi'nde su altında konuşlanan nükleer enerjili stratejik denizaltı "Generalissimo Suvorov", yaklaşık 9 bin 500 kilometre (5 bin 160 deniz mili) menzile sahip kıtalararası Bulava balistik füzesini başarıyla ateşledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, planlı muharebe eğitim tatbikatı kapsamında ateşlenen stratejik füzenin, ülkenin en doğusundan havalanarak binlerce kilometre uzaklıktaki Arkhangelsk bölgesinde yer alan Chizha askeri test sahasına doğru yöneldiği bildirildi.

YAKIT İKMALİ OLMADAN AYLARCA GÖREV YAPABİŞİYOR

Tatbikatı icra eden 955A Borei-A sınıfı dev denizaltı, su altındayken yaklaşık 24 bin tonluk deplasmana ulaşıyor ve bünyesinde nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 16 adet Bulava füzesi barındırıyor. Yüzeye çıkmaya gerek kalmadan, denizin derinliklerindeyken fırlatma yapabilme kabiliyetiyle radarlardan ve uydulardan gizlenmeyi başaran 170 metre uzunluğundaki nükleer dev, nükleer reaktörü sayesinde yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan aylarca kesintisiz görev icra edebiliyor.

St. Petersburg merkezli Rubin Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen ve 2022 yılında donanmaya katılan Generalissimo Suvorov, geçtiğimiz yıl Kamçatka'daki kalıcı üssüne geçerek Rusya'nın Pasifik Filosu'nda aktif göreve başlamıştı.

Su altından gerçekleştirilen bu son başarılı fırlatma, Moskova yönetiminin sabit kara üslerine bağımlı kalmadan, okyanusların derinliklerinden binlerce kilometre ötedeki hedefleri vurabilme yeteneğini ve deniz tabanlı nükleer vurucu gücünü bir kez daha teyit etti.