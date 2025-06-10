Scott Carson’ın Manchester City’deki serüveni sona erdi.. 39 yaşındaki İngiliz kaleci, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte altı sezondur görev yaptığı City macerasına nokta koydu.

Oyuncunun profesyonel kariyerine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, futbolseverler onun için esprili bir dille, “Dünyanın en iyi mesleğini yapan adam” olarak tanımlıyor.

2019 yılında takıma katılan Carson, bu süre zarfında sadece 2 maçta, 107 dakika sahada kaldı. Ancak tecrübeli kaleci, sahadaki süresinden çok soyunma odasındaki liderliği ve antrenmanlardaki katkısıyla öne çıktı.

9 DAKİKADA BİR KUPA

Scott Carson, Manchester City'de 6 sezonda toplam 107 dakika süre aldı ve bu süreçte 12 kupa kazandı. Scott Carson’ın kazandığı her kupa için sahada ortalama yaklaşık 8 dakika 55 saniye görev aldı.