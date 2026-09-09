İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun simgesi olan 9 Eylül, kent tarihinde önemli bir yere sahip. Her yıl çeşitli etkinliklerle anılan bu özel günün tarihi, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ve Türk ordusunun İzmir’e ilerleyişine uzanıyor. Peki, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu ne zaman ve nasıl gerçekleşti? İzmir’in kurtuluşunun 2026’da kaçıncı yıl dönümü? İşte 9 Eylül’ün tarihine ilişkin merak edilenler…

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu ne zaman gerçekleşti?

İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül 1922’de gerçekleşti. Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkmasıyla başlayan işgal dönemi, Türk ordusunun 9 Eylül 1922’de kente girmesiyle sona erdi.

İzmir’in kurtuluşuna giden süreç, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ile hız kazandı. Türk ordusu, Büyük Taarruz’un ardından Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesiyle İzmir yönünde ilerledi.

30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonrasında Türk ordusunun ilerleyişi devam etti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle sürdürülen harekâtın ardından Türk birlikleri 9 Eylül sabahı İzmir’e ulaştı.

İzmir 9 Eylül 1922’de nasıl kurtarıldı?

Türk ordusuna bağlı süvari birlikleri 9 Eylül 1922 sabahında İzmir’e girdi. Birlikler kentin farklı noktalarına ilerlerken Türk bayrağı çeşitli önemli yapılarda göndere çekildi.

Kadifekale, Hükûmet Konağı, Sarıkışla, Karşıyaka ve Paket Postanesi gibi noktalarda Türk bayrağının göndere çekilmesi, İzmir’in işgalden kurtuluşunun simge görüntüleri arasında yer aldı.

Hükûmet Konağı'na Türk bayrağının çekilmesinde Yüzbaşı Şerafettin Bey ve beraberindeki askerlerin önemli rolü oldu.

İzmir’in kurtuluşunun ardından Millî Mücadele'nin askeri safhasında yeni bir döneme girildi. Mustafa Kemal Paşa, Fevzi ve İsmet Paşalarla birlikte 10 Eylül 1922’de İzmir’e geldi.

9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 2026’da kaçıncı yılı?

İzmir’in kurtuluşunun 104. yıl dönümü 9 Eylül 2026’da anılıyor.

İzmir’in 9 Eylül 1922’de işgalden kurtarılmasının üzerinden 104 yıl geçti. Kentte her yıl 9 Eylül, İzmir’in kurtuluş günü olarak çeşitli tören ve etkinliklerle anılıyor.

9 Eylül neden İzmir için önemli?

9 Eylül, İzmir’in işgalden kurtuluşunu simgeleyen tarih olması nedeniyle kent açısından özel bir anlam taşıyor. 15 Mayıs 1919’da başlayan işgal sürecinin 9 Eylül 1922’de Türk ordusunun kente girmesiyle sona ermesi, Millî Mücadele tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

İzmir’in kurtuluşunun ardından yaşanan gelişmeler, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve daha sonra Lozan Barış Antlaşması ile sonuçlanacak diplomatik sürece uzandı.

Bu nedenle 9 Eylül İzmir’in kurtuluş günü, yalnızca kentin tarihindeki önemli bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Millî Mücadele'nin son aşamasını simgeleyen tarihlerden biri olarak her yıl anılıyor.