Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında Twente, Woudestein Stadyumu'nda konuk olduğu Excelsior'u 9-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin kalecisi Stijn van Gassel, maçın ardından takımının performansına sert tepki gösterdi.

Excelsior, santrforu Nesto Groen'in beşinci dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Van Gassel ise erken gelen kırmızı kartın böyle bir yenilgiye bahane olmaması gerektiğini vurguladı.

'SKANDAL' DEĞERLENDİRMESİ

Van Gassel, geçen yılki Twente karşılaşmasını hatırlatarak, "Geçen yıl da Twente maçında erken bir kırmızı kart gördük ama o zaman takım olarak dimdik durduk. Şimdi ise hepimiz birbirimizi hayal kırıklığına uğrattık. Kırmızı karta rağmen bu skandal bir durum" dedi.

Taraftarlara karşı sorumluluklarına da dikkat çeken Excelsior kalecisi, "Taraftarlar bilet alıp geliyor, biz ise ortaya böylesine berbat bir performans koyuyoruz. Bu tam anlamıyla bir rezalet" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 10-0 bitmemesini kendileri adına şans olarak değerlendiren ve taraftarın tepkisini çeken Van Gassel, takımın kendisiyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Kaleci, "İlk yarı bittiğinde 5-0'dı ve maçın koptuğunu anlamıştık; yine de en azından biraz gurur sergileyebilirdik. Bunu yapmayı beceremedik" diye konuştu.

ŞUT DA KORNER DE YOK

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst, 12, 32, 33 ve 62. dakikalarda attığı dört golle galibiyette öne çıktı. Twente'nin diğer gollerini 39. dakikada Thomas Van den Belt, 45+1 ve 82. dakikalarda Daan Rots, 49. dakikada Jordy Bawuah ve 71. dakikada Ramiz Zerrouki kaydetti.

Twente bu galibiyetle puanını 23'e çıkararak dördüncü sırada yer aldı. Excelsior ise 11 puanla 15. sırada kaldı.

Excelsior, karşılaşmayı şut çekemeden ve korner kullanamadan tamamladı. Ev sahibi ekibin gol beklentisi (xG) de sıfır oldu.

Rakip ceza sahasında yalnızca iki kez topla buluşabilen Excelsior, 90 dakika boyunca 152 başarılı pas yaptı. Twente ise topla oynamada yüzde 80'e yüzde 20 üstünlük kurdu.