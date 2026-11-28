Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Schalke, deplasmanda Paderborn'a 8-1 yenildi. Dokuz golün atıldığı karşılaşmada konuk ekibin tek golünün asistini Kenan Karaman yaptı. Loris Karius, Edin Dzeko ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke, bu sonuçla 7 puanda kalarak küme düşme hattından çıkamadı. Ev sahibi Paderborn ise puanını 13'e yükseltti. BAYERN 10 KİŞİYLE PUAN ALDI Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, Hamburg deplasmanında 0-0 berabere kaldı. İlk 11'de sahaya çıkan Joshua Kimmich, 44. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında da skor değişmedi. Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Bayern Münih 23 puana, Hamburg ise 13 puana ulaştı. Aynı saatte başlayan diğer karşılaşmalarda Köln, Elversberg'i 5-0 mağlup etti. Mainz ise Union Berlin'i 2-1 yendi.

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