İspanya'nın kuzeyindeki Burgos iline bağlı Avellanosa de Muno, yılın büyük bölümünde sessizliğiyle dikkat çeken küçük bir köy. Birkaç sakinin yaşadığı, restoranı ve dükkânı bulunmayan köyde hayat, haftada bir gelen ekmek minibüsü dışında neredeyse hiç hareketlenmiyor. Ancak 12 Ağustos 2026'da bu sakin yerleşim, dünyanın en çok ilgi gören noktalarından biri haline gelecek.

Bunun nedeni, Atlantik Okyanusu'ndan başlayarak Avrupa'nın üzerinden geçecek olan tam Güneş tutulması. Bu gökyüzü olayı, 1999'dan bu yana Avrupa kıtasından görülebilecek ilk tam Güneş tutulması, 1912'den beri ise İspanya anakarasından izlenebilecek ilk tam tutulma olma özelliğini taşıyor.

Tam tutulmanın merkezinde yer alıyor

Tam Güneş tutulması yalnızca Avrupa'nın dar bir hattından izlenebilecek. Avellanosa de Muno ise bu hattın tam üzerinde bulunuyor. Uzmanlara göre köy, doğal yapısı sayesinde tutulmayı izlemek için en elverişli noktalardan biri.

Fizikçi María Teresa López Sánchez, geniş buğday tarlaları, alçak tepeler, açık ufuk çizgisi ve ışık kirliliğinin olmamasının köyü astronomi tutkunları için ideal bir gözlem alanına dönüştürdüğünü belirtiyor.

Üstelik tutulma gün batımına kısa süre kala gerçekleşecek. López Sánchez, bu anı "Birkaç dakika içinde iki gün batımı yaşamak gibi olacak." sözleriyle anlatıyor. Gökyüzündeki şölen bununla da sınırlı kalmayacak. Aynı gece Perseid meteor yağmuru da izlenebilecek.

Köy sakinleri en iyi noktayı biliyor

89 yaşındaki Sara Álvarez Rodríguez, 1937 yılında Avellanosa de Muno'da doğdu ve hayatı boyunca köyünden hiç ayrılmadı. Tutulmayı izlemek isteyenlere ise tek bir tavsiyede bulunuyor:

"Mağaraya gidin. Oradan her şeyi görebilirsiniz."

1950'li yıllarda yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köyde dükkânlar bulunuyor, balıkçılar ürünlerini bisikletle çevre köylere götürüyordu.

73 yaşındaki Raúl Grande Revilla ise mektupları ve gazeteleri eşeğiyle dağıtan postacıyı hâlâ unutamadığını söylüyor. Ona göre eşek, köyde hangi evde duracağını ezbere biliyordu.

Tarımdaki değişim köyü boşalttı

Yıllar boyunca köy halkı tarım, bağcılık, sebzecilik ve hayvancılıkla geçimini sağladı. Ancak tarımın makineleşmesiyle birlikte iş imkânları azaldı ve birçok kişi Madrid, Bilbao ve Barselona gibi büyük şehirlere göç etti.

Şimdi ise tam Güneş tutulması, yıllar önce köyden ayrılanları yeniden memleketlerine döndürüyor.

Raúl Grande, tutulmayı izlemek için eşi, oğlu, torunları ve arkadaşlarıyla birlikte köye geleceğini söylüyor. Kardeşinin ailesiyle birlikte toplam yaklaşık 20 kişinin köye dönmesi bekleniyor. Bu sayı, köy nüfusunu tek bir günde neredeyse iki katına çıkaracak.

Sara Álvarez de komşularının İngiltere, Fransa ve Venezuela başta olmak üzere farklı ülkelerden gelecek akraba ve dostlarını ağırlamaya hazırlandığını anlatıyor.

Turistler yıllar öncesinden rezervasyon yaptı

Santiago de Compostela Üniversitesi'nden coğrafyacı Lucrezia López'e göre bu tür astronomik olaylar, insanların geçmişleriyle bağ kurdukları yerlere yeniden dönmelerini sağlıyor. Avellanosa de Muno örneğinde ise yalnızca eski sakinler değil, dünyanın dört bir yanından gelen gökyüzü meraklıları da köye akın ediyor.

İlgi o kadar büyük ki, bölgedeki konaklama tesislerinin büyük bölümü yıllar öncesinden doldu. Yakındaki tarihi sarayda hizmet veren Parador de Lerma otelinde de boş oda kalmadı.

Castilla y León bölgesinin turizm yetkililerinden Alberto Bosque Coello, tutulmayı izlemek isteyen ziyaretçilerin en iyi gözlem noktalarını aylar, hatta yıllar öncesinden planladığını belirtiyor.

Burgos genelinde özel gözlem alanları oluşturulsa da en popüler nokta yine Avellanosa de Muno'nun üzerindeki mağaralar. Çünkü tam Güneş tutulması sırasında Güneş, batı ufkunun yalnızca sekiz derece üzerinde olacak ve bu doğal seyir noktası ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunacak.