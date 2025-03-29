İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk günü sabah saatlerinde yollar oldukça sakin kaldı. İBB’nin trafik haritasına göre, Arefe günü saat 10.00 sıralarında İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yalnızca yüzde 15 olarak ölçüldü.
Tatilin 9 güne çıkarılmasının ardından, İstanbullu vatandaşların memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi nedeniyle şehirdeki trafik büyük ölçüde hafifledi.
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşanmazken, Avrupa Yakası'nda da Sefaköy D-100 Karayolu ve Seyrantepe TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu gözlendi.