2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak olması nedeniyle başkentte hazırlıklar yoğunlaştı. Zirve öncesinde güvenlik, trafik ve kamu kurumlarının çalışma düzenine ilişkin geniş kapsamlı tedbirlerin devreye alınacağı bildirildi.

Ankara Valiliği tarafından yayımlanan genelgeye göre, zirve sürecinde kamu hizmetlerinin aksamaması için bazı personel görevine devam edecek, bazı kamu çalışanları ise belirlenen tarihler arasında idari izinli sayılacak.

6 TEMMUZ’DA BAŞLAYACAK, 12 TEMMUZ’DA SONA ERECEK

Genelgede yer alan takvime göre idari izin uygulaması 6 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla başlayacak ve 12 Temmuz Pazar günü saat 24.00’e kadar sürecek.

Bu süreç yalnızca zirve günlerini değil, öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde planlandı. Ankara’daki kamu kurumlarında çalışma düzeni bu tarihler arasında güvenlik ve organizasyon ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilecek.

MEMURLARIN TAMAMI İZİNLİ DEĞİL

İdari izin düzenlemesi tüm kamu personelini kapsamıyor. Zirve kapsamında doğrudan görevli olan personel ile bazı kritik kamu hizmetlerinde çalışanlar görevine devam edecek.

Sağlık, güvenlik, acil çağrı hizmetleri, itfaiye, göç yönetimi, altyapı, ulaşım, haberleşme ve afet yönetimi gibi alanlarda çalışan personel izin kapsamı dışında tutulacak. Kurumlarda hizmetin aksamaması için nöbet ve vardiya sistemi uygulanacak.

9 MERKEZ İLÇEDE İDARİ İZİN UYGULANACAK

Valilik açıklamasında idari izin uygulamasının Ankara’nın tamamını değil, belirli ilçeleri kapsadığı belirtildi. Buna göre uygulama 9 merkez ilçede görev yapan kamu çalışanlarını ilgilendiriyor.

İdari izin kapsamında yer alan ilçeler şöyle:

Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle.

Bu ilçelerde görev yapan ve kritik hizmetlerde yer almayan kamu personeli, belirtilen tarihler arasında idari izinli sayılacak.