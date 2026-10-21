İçişleri Bakanlığı, siber suçlar ve örgütlü dolandırıcılık şebekelerine yönelik yürütülen dev operasyonun detaylarını duyurdu. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 9 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

DEVALASINDA PARA TRAFİĞİ MASAK'A TAKILDI

Yürütülen titiz çalışmalar ve MASAK tarafından yapılan derinlemesine incelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 34 milyar 760 milyon TL tutarında devasa bir para hareketliliği olduğu saptandı. Operasyonlar kapsamında 123 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

SAHTE İLANLAR VE KİŞİSEL VERİ İHLALİ

Yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, bu suçlardan elde edilen haram paraların nakline aracılık ettikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları ve çok sayıda kişinin kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile muhtelif dokümana el konulurken, şüphelilerin adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi.