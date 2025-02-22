Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin, sosyal medya ve kripto para piyasalarında yatırım yaparak kar elde etme vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, Elazığ'da 5 kişiyi 2,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Ayrıca, suçtan elde edilen parayı paravan şirketler kurarak aklamaya çalıştıkları tespit edildi.
Banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 9 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla 3’ü ise serbest bırakıldı.