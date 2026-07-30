Tarım ve Orman Bakanlığı, yüksek orman yangını riski bulunan 9 ilde yaşayan vatandaşlara kritik bir uyarı mesajı gönderdi. Cep telefonu kullanıcılarının tamamına ulaşması hedeflenen mesajda, yangın tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi. Bakanlığın gönderdiği uyarı mesajı Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana illerindeki vatandaşların telefonlarına ulaştı. Mesaj, bölgede sinyal veren cep telefonu kullanıcılarına toplu olarak gönderilirken, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha hassas davranmaları istendi. "ORMAN YANGINI RİSKİ ÇOK YÜKSEK" Vatandaşlara iletilen mesajda, “Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir” ifadelerine yer verildi. Uyarıda, yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması, özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması gerektiği belirtildi. EN KÜÇÜK DUMANDA 112'Yİ ARAYIN Bakanlık, vatandaşlardan ormanlık alanlarda veya çevresinde görülebilecek en küçük duman ya da alev durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.

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