Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Erzincan’da AKP teşkilatını ziyaret etti. Kentte uzun zaman geçirdiğini belirten Bakan Bayraktar, “Buradaki birçok arkadaşımızla Erzincan'a da çok defaatle geldik. Ama hep böyle gönlümüz kırık, üzgün, zorlu zamanlarda geldik, zorlu zamanlarda sizlerle bir arada olduk. Onun için bu mübarek ramazan ayında, bu mübarek ramazan gününde, şurada iftara çok fazla bir zaman kalmadı, Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum ki şimdi burada, bu güzel programda, teşkilatımızla beraber Türkiye'nin geleceğini konuştuğumuz, sizlerle böyle önemli bir istişare programında bu vesileyle geldik, onun için Allah'a tekrar bir kez daha hamd ediyorum” dedi.

"İNSANLARI ENDİŞEYE SEVK ETTİLER"

Erzincan’la son iki senede farklı bir gönül bağı kurduklarını söyleyen Bayraktar, “Malumunuz İliç'te o yaşanan elim hadise, kazadan dolayı biz orada çok uzun zaman hem o hadisenin yönetimiyle alakalı ve ilk günden sonuna kadar hep Cumhurbaşkanımızın özel talimatıyla oradaki ailelerimizle bir arada olduk, onların acılarını dindirmeye gayret ettik ve sahada hakikaten çok önemli bir iş yaptık. Çünkü Başkanımızın bahsettiği o muhalefet, yalan ve iftira ve istismar muhalefeti, orada da gene kendini gösterdi. Hatırlayın o ilk günlerde efendim siyanürle alakalı bir sürü iftiralar atıldı. Oraya geldiler, böyle beyaz kıyafetlerle, gaz maskeleriyle efendim halkı, insanımızı hem oradakileri hem de bütün Türkiye'dekileri endişeye sevk etmek için ellerinden ne geldilerse yaptılar. Ama biz samimiyetle, gayretle insanımızın, o kardeşlerimizin yanında olduk ve çok şükür o süreçleri atlattık. 13 Şubat, bundan birkaç hafta önce, seneyi devriyesiydi, ikinci sene oldu biliyorsunuz. Ben 9 ailemizle konuştum. Hepsini aradım tek tek, tekrar bir başsağlığı dileğinde bulunduk, onların bir sıkıntısı, derdi var mı onları sorduk ve şunu gördüm; hakikaten bizim o samimiyetimiz, bizim bu davranışlarımız onlarda da karşılık bulmuş. Tüm İliç halkında ve tüm Erzincan halkında bunun karşılık bulduğunu gördük. Bundan dolayı da çok memnun olduk” diye konuştu.

"EN KISA SÜREDE TEKRAR AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

İliç’te çok önemli beklentiler olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

“Erzincan, İliç çok önemli, oradan beklentiler var, onun da farkındayız. İliç, İliç için, Erzincan için ama Türkiye için önemli bir yer. Oradaki altın madeninde çalışan yüzlerce, binlerce kardeşimiz, oranın oluşturduğu ekonomik etki, sosyal etki inşallah bunlar önümüzdeki süreçte tekrar oranın çalışacağı bir sürece doğru gidiyor. Allah'ın izniyle orada yine binlerce kardeşimiz iş imkanına kavuşacak ve biz her türlü çevresel tedbiri almak suretiyle inşallah bu madeni de en kısa sürede tekrar açmayı hedefliyoruz, hedefimiz budur. İnşallah hayırlı olur, bu ramazan vesilesiyle ben de bunu paylaşmış olayım.”