Cengiz KARAGÖZ / SÖZCÜ

Erzincan İliç’teki altın madeninde 13 Şubat 2024’te liç yığını faciasında 9 işçi can verdi ancak madene yine izin çıktı.

Kanada ve ABD ortaklı SSR Mining, facianın ardından Çöpler Altın Madeni’ndeki yüzde 80 hissesini 1.49 milyar dolar karşılığında Cengiz Holding’e sattı. Madeni işleten Anagold Madencilik, faaliyete geçebilmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.

Bakanlık, 24 Temmuz 2026’ta geçici faaliyet belgesi verdi. Bir yıl geçerli olacak belgeyle işletmenin çevre mevzuatındaki yükümlülükleri yerine getirdiğinin tespiti ile çevre izin ve lisans başvurusu yeniden değerlendirilecek. İliç’teki çevre mücadelesini sürdüren Sedat Cezayirlioğlu ve Eşref Demir, karara tepki gösterdi. Bölge halkının avukatı Arif Ali Cangı, Bakanlığa itiraz dilekçesi sundu.

‘FELAKET GÖZ ARDI EDİLDİ’

Dilekçede, geçici faaliyet belgesinin geri alınması istendi. Başvuruda, “Bu onaylama işlemi ile altın madenindeki felaket ve ekokırım suçu göz ardı edildi” denildi. Madenin Karasu Nehri ve Bağıştaş Barajı’nın üst kotunda bulunduğuna değinilen dilekçede, “Her türlü sıvı atığın aşağıya doğru akarak akarsuya erişmesi ve büyük çevre felaketlerine yol açma riski bulunuyor” ifadeleri yer aldı.