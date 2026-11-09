Akrep Yeniayı ile karşılıyoruz yeni haftayı; Mars ile dik açıda ve yine ay düğümleri ile dik açıda! gökyüzünde Akrep burcunun derin, dönüştürücü ve tutkulu enerjisi, kararlılıkları açığa çıkarırken ego çatışmalarıyla, kontrol savaşlarıyla ve yön değişimleriyle yüzleşebileceğimiz, güçlü bir farkındalık ve arınma döngüsüne işaret ediyor.

Koç ve Yükselen Koç

Yönetici gezegenin Mars’ın tetiklediği bu yeniay, ortaklaşa gelirler, borçlar, krediler veya kriz yönetimi alanınızda ışık yakıyor. İçinizdeki yoğun dürtü ile çevrenizdeki baskılar arasında kalabilirsiniz. Kontrolü elde tutma arzunuz yüksek ancak olayların akışına güvenmeyi öğrenmek bu dönemin anahtarını oluşturuyor. Finansal konularda ani kararlar almaktan kaçınmakta fayda var.

Boğa ve Yükselen Boğa

İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanınızda gerçekleşen bu yeniay, ilişkilerinizdeki güç dengelerini masaya yatırıyor. Karşı tarafın beklentileri ile kendi bireysel hedefleriniz arasında bir gerilim hissedebilirsiniz. Ay düğümlerinin etkisiyle geçmişten gelen bazı ilişkisel kalıpları geride bırakmak ve bağları daha sağlam temellere oturtmak için cesur adımlar atabilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler

Günlük rutinleriniz, iş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız ve sağlığınız bu yeniayın ana odak noktasını oluşturuyor. Yoğun bir tempoda çalışırken artan sorumluluklar stres yaratabilir. Çalışma biçiminizi, günlük alışkanlıklarınızı ve bedensel sınırlarınızı gözden geçirmek, enerjinizi doğru yönlendirmek adına büyük önem taşıyor.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Aşk hayatınız, yaratıcılığınız, hobileriniz ve varsa çocuklarınızla ilgili konularda güçlü bir dönüşüm dalgası kapıda. Duygularınızın en yoğun haliyle yüzleşebilir, kalbinizin sesini dinlerken mantığınız ile tutkularınız arasında kısa süreli sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Yaratıcı projelerde risk alırken stratejik davranmak kazandıracaktır.

Aslan ve Yükselen Aslan

Burcunuzdaki Mars'ın yeniaya yaptığı sert kare, ev, aile, yerleşim ve köklerinizle ilgili alanlarda içsel bir huzursuzluk veya mücadele getirebilir. Hem kariyer hedefleriniz hem de özel hayatınız arasında gidip gelebilirsiniz. Ev içindeki dengeyi korumak, sabırlı olmak ve fevri çıkışlardan kaçınmak bu dönemi rahat atlatmanızı sağlayacaktır.

Başak ve Yükselen Başak

İletişim, yakın çevreniz, kardeşler, eğitim ve kısa seyahatler alanınızda tetiklenen bu yeniay, zihinsel olarak oldukça yoğun bir sürece işaret ediyor. Düşüncelerinizi ifade ederken keskin ve net bir üslup benimseyebilirsiniz. Ancak yakın çevrenizle olan diyaloglarda güç gösterilerinden kaçınmak ve detaylarda boğulmamak zihinsel huzurunuz için önemli.

Terazi ve Yükselen Terazi

Finansal kaynaklarınız, gelirleriniz ve öz değer algınız bu yeniayın merkezinde yer alıyor. Maddi konularda ani harcama dürtüleri veya beklenmeyen masraflar gündeme gelebilir. Mars’ın tetiklediği bu süreçte para yönetimi konusunda daha stratejik adımlar atmanız, sahip olduklarınızın değerini yeniden tanımlamanız gerekebilir.

Akrep ve Yükselen Akrep

Burcunuzda gerçekleşen bu yeniay hayatınızın her alanında kişisel bir dönüm noktası sunuyor. Kendi arzularınız, hedefleriniz ve dış dünyanın sizden bekledikleri arasında yoğun bir içsel çekişme yaşayabilirsiniz. Dönüşmek, eski kabuklarınızdan sıyrılmak ve hayatınıza yepyeni bir yön vermek adına oldukça güçlü ama bir o kadar da meydan okuyucu bir enerji altındasınız.

Yay ve Yükselen Yay

Bilinçaltınız, rüyalarınız, korkularınız ve arkadan dönen dolaplar bu yeniayda su yüzüne çıkabilir. İçsel dünyanızda bir arınma ve şifalanma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sosyal ortamlardan biraz uzaklaşarak kendi kabuğunuza çekilmek, ruhsal olarak dinlenmek ve enerjinizi toplamak için harika bir dönemdesiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Sosyal çevre, arkadaşlar, grup çalışmaları ve geleceğe yönelik büyük hedefleriniz bu yeniayın enerjisinden nasibini alıyor. Sosyal ilişkilerinizde veya ekip çalışmalarında bazı güç mücadeleleri ve fikir ayrılıkları yaşanabilir. Hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek, size gerçekten hizmet etmeyen sosyal bağları ayıklamak için doğru bir zaman.

Kova ve Yükselen Kova

Kariyeriniz, toplumsal statünüz ve geleceğe dair hedefleriniz bu yeniayın ana sahnesini oluşturuyor. İş hayatınızda otorite figürleriyle olan ilişkilerde veya sorumluluklarınızda gerginlikler hissedebilirsiniz. Mars karesi, kariyer yolunuzda radikal bir değişim yapma isteği uyandırabilir; ancak adımlarınızı planlı atmanızda fayda var.

Balık ve Yükselen Balık

Uzak seyahatler, yüksek eğitim, hukuki süreçler, felsefe ve hayat vizyonunuz bu yeniayla birlikte derin bir değişim sürecine giriyor. Bakış açınızı kökten değiştirecek olaylarla karşılaşabilir, inançlarınızı ve gelecek planlarınızı sorgulayabilirsiniz. Yeni bir şeyler öğrenmek ve ufkunuzu genişletmek ruhunuza çok iyi gelecektir.