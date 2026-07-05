Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay, görenleri yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki baba Orkun G., 9'uncu kattaki dairelerinde pencereye sineklik takmak için hazırlık yaptığı sırada pencereyi açık bıraktı.
Babasının kısa süreliğine ev içinde başka bir işle ilgilenmesini fırsat bilerek açık olan pencereye yönelen 1,5 yaşındaki Doruk Efe G., bir anda dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten zemine çakılan minik bebeği gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minik Doruk Efe, doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Talihsiz bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve yasal işlemlerin tamamlanması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"OĞLUM NEFES ALIYOR MU?"
Olayın hemen ardından koşarak aşağıya inen ve oğlunun başında bekleyen acılı annenin çaresizliği çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Sinir krizi geçiren annenin gözyaşları içinde çevredeki vatandaşlara, "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorması izleyenlerin yüreğini dağladı. Bina çevresinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, anne ve babanın ifadelerine başvurarak olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.