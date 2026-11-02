Güney Florida'da yere çakılan ve içinde 9 kişiyi taşıyan özel jetin yere çakıldığı andan saniyeler önce, kontrol kulesi ve pilot arasında yaşanan ses kayıtları gün yüzüne çıktı.

Pazar günü yerel saatle 13:00 sularında doğrudan yere çakılan Learjet 60 tipi uçakta bulunan kadın pilotun, uçağın düşmesinden önceki son anlarda hava trafik kontrolörüne "Kahretsin, zamanımız kalmadı" diye bağırdığı duyuldu.

Kayıtlara göre uçağın pilotu, kazadan hemen önce Miami Hava Yolu Trafik Kontrol Merkezi'ne orta şiddette türbülans ile "idare edilebilecek, hafif ve berrak buzlanma" olduğunu iletti.

Ancak durum kısa sürede tehlikeli bir hal aldı ve pilot kontrolöre acil durum çağrısında bulundu.

SON ANLARINDA YARDIM İSTEDİ

Telsizden pilota ait, "8 bine alçalıyoruz — mayday, mayday — dakikada 10 bin fit hızla alçalıyoruz" sözleri duyuldu.

Bu acil durum çağrısından saniyeler önce de "Aşırı hız durumundayız, dakikada 20 bin fit alçalıyoruz" dediği ve çığlık atarak "Yere çakılacağız" diye seslendiği kaydedildi.

Kontrolörün uçağın koduyla pilota seslendiği ve "sizinleyim, benimle konuşun" şeklindeki yanıtının ardından mürettebat üyesi, son mesajından önce "22 bin fit alçalıyoruz ve 60 derece yatış yapıyoruz … dışarı bakın" diye haykırdı.

Pilot ve 8 yolcunun öldüğü kazada Learjet uçağından gelen son çağrı ise "zamanımız bitti!" oldu. Bu çağrıdan bir saniye sonra, uçak yere bir füze gibi çakıldı.

HALA PARÇALARINI ARIYORLAR

Texas'ın Austin kentinden Bahamalar'daki Kuzey Eleuthera Havalimanı'na gitmekte olan ve 2 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen özel jet, Palm Springs'in hemen dışında bulunan Greenacres bölgesine düştü.

O anlara ilişkin görüntüler, uçağın dik bir açıyla yere çarparak büyük bir ateş topu oluşturduğunu ve geride bir krater bıraktığını gösterdi.

Aviation 24/7, uçağın bir ağaca çarparak elektrik hatlarını kopardığını ve çarpmanın "füze gibi ses çıkardığını" gösterdi.

Enkazdan kalan parçaların saçıldığı kaza yerinde, cesetlerin parçalarını arama çalışmaları sürüyor.

Delaware'in Wilmington kentine kayıtlı LR60271 LLC isimli özel bir şirkete ait olan uçakla ilgili yetkililer "birden fazla can kaybı" yaşandığını ifade ederken, yerde bulunanlar da dahil olmak üzere toplam ölü ve yaralı sayısını henüz doğrulamadı.