ABD'li emlak platformu Redfin'in yayımladığı son rapora göre, ülke genelindeki 50 büyük metropolün 41'inde alıcıların eli güçlenirken, Newark satıcıların hâlâ üstün konumda olduğu üç bölgeden biri olarak öne çıktı. Ekim ayı verilerine göre kentte satılık olan 6 bin 742 konuta karşılık yaklaşık 7 bin 866 alıcının rekabet etmesi, satıcı sayısının alıcıların yüzde 14,3 gerisinde kalmasına yol açtı.

NEW YORK'TA YAŞAM MALİYETLERİ ARTIYOR

Bölgedeki bu yoğun talebin temelinde ise hemen karşı yakadaki New York'un el yakan yaşam maliyetleri yatıyor. Compass emlak şirketinden uzman Erin Downs, alıcıların artık yalnızca Manhattan, Brooklyn ve Queens gibi New York bölgelerinde değil, Jersey City ve Hoboken gibi yakın yerleşimlerde bile bütçelerine uygun ev bulmakta zorlandığını belirtti.

New York'a ulaşım kolaylığı sunarken çok daha ulaşılabilir fiyatlar vadeden Newark, bütçesini korumak isteyenlerin ilk alternatifi konumuna yükseldi. Mayıs ayında satılan evlerin yüzde 57,6'sının ilk ilan fiyatının üzerine çıktığı kentte, doğru özelliklere sahip ve yeni tadilat görmüş konutlar için alıcılar hâlâ açık artırmaya girercesine fiyat yükseltmeye devam ediyor.

Örneğin, 899 bin 900 dolardan satışa çıkarılan bir konutun kıran kırana geçen pazarlıkların ardından 950 bin dolara alıcı bulması piyasadaki sıcaklığı gözler önüne seriyor.