Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, iki oğluyla birlikte katıldığı bir etkinlikte hem özel hayatı hem de uzun süredir devam eden ev tadilatıyla ilgili soruları yanıtladı. 2 yılı aşkın süredir süren inşaat süreci ve ortaya çıkan maliyet ünlü sunucuyu adeta çıldırttı.

2 YILDIR BİTMEYEN TADİLAT

Çağla Şıkel, evinin tadilat sürecinin planlanandan çok daha uzun sürdüğünü ve bu durumun kendileri için yorucu bir sürece dönüştüğünü ifade etti. Ünlü isim, inşaatın sadece basit bir yenileme olmadığını, deprem güçlendirme çalışmaları da yapıldığı için sürecin uzadığını belirtti.

Şıkel, yaşanan zorlukları şu sözlerle anlattı: “Ustalarla anlaşmazlık yok. 2 yıldır evin inşaatı devam ediyor. Biz deprem güçlendirme de yaptırmak istedik çocuklarımla birlikte yaşayacağımız bir yer olacağı için.”





ÇOK ÇOK MASRAF ÇIKIYOR

Evin yapısal olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Şıkel, zaman zaman beklenmedik sorunlarla karşılaştıklarını da söyledi. Ünlü manken, “Ev çok zor bir ev. Evin su girdiği yerler belli olmuyor bazen. ‘Yaptı, bitti’ diyoruz olmuyor tekrar yapmak zorunda kalıyoruz. Zor bir süreç. Çok çok masraf çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan gazetecilerin yönelttiği “8 milyon TL zarar mı ettiniz?” sorusu da gündeme geldi. Sosyal medyada ise tadilat için harcandığı iddia edilen bütçe dikkat çekerken, bazı kullanıcılar bu parayla iki ev alınabileceğini yorumunda bulundu.