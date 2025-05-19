Hollanda Eredivisie 34. haftasında PSV şampiyonluğunu ilan etti.

Ajax, son haftada konuk ettiği Twente'yi 2-0 mağlup etmeyi başarsa da 3 puan şampiyonluk için yetmedi ve ligi zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, son 5 haftaya 9 puan farkla önde girse de yaşadığı üst üste puan kayıpları ile son haftaya girilirken zirveyi PSV'ye kaptırdı. Son yenilgisini sahasında Ajax'a karşı 2-0'lık skorla alan PSV ise, son 7 haftanın tamamında sahadan 3 puanla ayrılarak hata yapmadı.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Ajax yaptığı açılamada Farioli ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Hollanda ekibinden yapılan açıklamada "Farioli, dikkatli bir değerlendirmenin ardından Ajax'tan ayrılmaya karar verdi. Baş antrenör, kararını kulübün yönetim kuruluna bildirdi. Her şey için teşekkürler, Francesco!" ifadelerine yer verildi.

Ligi son haftasında şampiyonluğu kaptırdıkları için büyük üzüntü yaşayan İtalyan Teknik Adam, Amsterdam ekibine göz yaşlarıyla veda etti. Ajax'ın başında 54 maça çıkan Farioli bu maçlarda 35 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.