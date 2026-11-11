Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Gaziantep FK, Samsunspor, Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler, Göztepe, Erzurumspor FK, Arca Çorum FK, Fenerbahçe ve Trabzonspor’u çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

“1-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 06.11.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 07.11.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.11.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”