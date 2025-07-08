Türkiye sıcak hava dalgasının altına girecek; 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre, çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığı gün içinde 34 dereceye kadar çıkacak.

Uluslararası hava durumu platformu Accuweather'da ise İstanbul'daki hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü.

Ancak hissedilen sıcaklık ve özellikle asfalt üzerindeki sıcaklık çok daha yüksek seviyelere ulaşacak.

İstanbul'da asfaltın yer yer 50 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi. Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan haritalı paylaşımda, "Çarşamba günü İstanbul'da asfalt/yer sıcaklığı yer yer 50 dereceye ulaşacak. Suratımıza yerden bir buhar tabakası çarpacak" ifadeleri kullanıldı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Yapılan bir araştırma, hava sıcaklığının çimen, asfalt ve beton gibi farklı yüzeylere nasıl farklı yansıdığını ve bunun sıcak hava dalgalarını nasıl şiddetlendirdiğini ortaya koydu.

Reuters'ta yer alan habere göre; araştırmada, hava sıcaklığının 38 derece olduğu bir günde, çimenin sıcaklığı 40, beton ve asfaltın sıcaklığı 65 derece ölçüldü.

DİĞER İLLERDE HAVA DURUMU

Bu arada sıcaklık güney kesimlerde 40 derecelerin üzerine çıkacak. Ankara'da 37, İzmir'de 38, Antalya'da 32 ve Muğla'da 38 derece olacak ölçülmesi bekleniyor.

Ancak 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 6-10 derece birden düşecek.