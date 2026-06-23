Güzelliğin, ilişkilerin ve finansal bolluğun gezegeni Venüs, Yengeç burcunun sakin sularından ayrılıp tutkunun, özgüvenin ve sahnede parlama arzusunun simgesi olan ateş burcu Aslan'a geçti.

Astrologlara göre bu kozmik geçiş, gökyüzündeki tüm havayı bir anda değiştirdi; hayatımıza yüksek manyetizma, cesur aşklar ve parlak finansal fırsatlar getirdi.

9 Temmuz’a kadar devam edecek bu süreçte, Aslan burcundaki Venüs’ün enerjisini arkasına alacak ve 4 burç adeta hayatlarının en şanslı dönemini yaşayacak.

Aslan Burcu

Venüs'ün kendi burcunuza gelişiyle birlikte yılın en parlak ve en karizmatik dönemi başlıyor.

Zahmetsizce tüm dikkatleri üzerinizde toplayacak, girdiğiniz her ortamda bir yıldız gibi parlayacaksınız.

Duygusal hayatınız muazzam bir yoğunluk kazanıyor. Hayatınızdaki kişiden büyük, romantik jestler görebilir; sadakat ve tutku üzerine kurulu, sağlam ilişkilerin temelini atabilirsiniz.

Kişisel çekiciliğiniz sadece aşkı değil, önemli finansal ortaklıkları da size çekecek. Gizli kalmış yetenekleriniz yöneticiler tarafından fark edilebilir ve önünüze reddedilemeyecek kariyer fırsatları çıkabilir.

Kova Burcu

Bu dönem, ilişkilerinizde çok daha olgun, istikrarlı ve kalıcı bir evreye geçişi müjdeliyor. Sizin için artık geçici maceraların değil, zamanın yıpratamayacağı köklü bağların dönemi başladı.

Birine ya da bir ilişkiye tamamen teslim olmak sizin bağımsız ruhunuza bazen zor gelse de, şimdi o zihinsel duvarları yıkma zamanı. Evren size özgürlüğünüzü kısıtlamayan, tam tersine sizi besleyen, denge ve destek üzerine kurulu bir sevgi sunuyor. Bu şansa güvenin.

Koç Burcu

Aslan burcundaki Venüs, sizin gibi bir diğer ateş burcu olarak içinizdeki meşhur özgüveni ve eğlence arzusunu tavan yaptırıyor. Bolca sürprizin ve spontane gelişmenin yaşanacağı, flörtöz bir döneme adım atıyorsunuz.

İlişkisi olan Koçlar, yapacakları cesur ve tutkulu hamlelerle partnerleriyle aralarındaki eski kıvılcımı yeniden alevlendirecekler. Bekar Koçlar ise sıfır çabayla, girdikleri ortamlarda kalpleri fethedebilir.

İçinizdeki bu cesur enerji finansal kararlarınıza da yansıyacak. Yatırımlarda daha gözü pek adımlar atabilir, kendinize uzun vadeli büyük kazançlar sağlayacak stratejik hamleler yapabilir ya da beklenen maaş zammı ya da primi alabilirsiniz.

Yengeç Burcu

Burcunuzdan ayrılan Venüs, hemen ardınızdaki finans evinizi (para alanınızı) güçlü bir şekilde tetiklemeye başladı. Geçmişte verdiğiniz emeklerin, döktüğünüz alın terinin maddi karşılığını toplama vaktiniz geldi.

Beklediğiniz maaş zammı, prim ya da hayatınızı değiştirecek yeni bir iş teklifi kapıda. Parasal büyüme şansınız bu dönemde her zamankinden çok daha yüksek.

Gelirinizde yaşanacak bu ani ve önemli artış sizi yanıltmasın. Venüs Aslan'dayken dürtüsel, lüks ve ani harcamalar yaptırabilir. Parayı dikkatli yönetmek ve sabırlı olmak, bu finansal büyümeyi kalıcı kılacaktır.