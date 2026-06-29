Gökyüzünde özgüvenin, karizmanın ve değer görme arzusunun zirve yaptığı bir dönemin içerisindeyiz. Dünyaca ünlü astroloji platformu Your Tango’da yer alan tahminlere göre; 9 Temmuz'a kadar sürecek bu kozmik hareketlilik, ikili ilişkilerde samimiyeti artırırken, mesleki alanda tanınma ve beklenmedik finansal fırsatları da beraberinde getirecek.

Koç

Venüs Aslan transiti, Koç burçlarına ekstra bir özgüven, yaratıcılık ve cesaret aşılıyor. Özellikle aşk hayatınızda romantizmin, yeni flörtlerin ve neşeli anların kapısı aralanıyor. Mevcut bir ilişkisi olan Koçlar için ise partnerleriyle çok daha eğlenceli ve tutkulu bir dönem başlıyor.

İş hayatında zorlukların üstesinden gelme ve projelerinizi sunma cesaretiniz, önünüzde umut vadeden yeni kazanç kapıları açacak.

Kendinize güvenmeniz harika, ancak bu dönemde fevri olmak yerine stratejik hamleler yapmak en büyük müttefikiniz olacaktır.

Yengeç

Bir süredir iniş çıkışlı ve yorucu bir süreçten geçen Yengeç burçları, nihayet derin bir nefes alıyor. Venüs, mali hayatınızı düzene sokmanız ve son dönemde verdiğiniz emeklerin karşılığını fazlasıyla almanız için ideal koşulları sunuyor.

Mesleki alanda üstlerinizin takdirini toplayabilir, kariyerinizde büyüme fırsatları yakalayabilir ve gelirinizde net bir artış görebilirsiniz.

Refahınızın artmasının sırrı, kendi yeteneklerinizin değerini bilmekten ve bunları somut başarılara dönüştürmekten geçiyor.

Aslan

Venüs'ün kendi burcunuzda ilerlemesiyle birlikte, hiçbir çaba harcamanıza gerek kalmadan girdiğiniz her ortamda ilgi odağı haline geliyorsunuz. Karizmanızın ve auranızın tavan yaptığı bu dönemde, fırsatlar ayağınıza kadar gelecek.

Profesyonel hayatta daha önce fark edilmeyen yetenekleriniz ödüllendirilecek, bu da kariyerinizde önemli ve kalıcı finansal ilerlemeler sağlayacak. İlişkilerde ise sadakat, sevgi ve samimi bağlılık rüzgarları esecek.

Bu muazzam görünürlüğü yeni kapılar açmak için kullanın; ancak zirveye yürürken geçmişte yanınızda olanları unutmayın.

Kova

Genellikle bağımsızlığına her şeyden çok değer veren Kova burçları, bu dönemde kendilerini bile şaşırtacak sağlam ve istikrarlı ilişkilere adım atıyor. Gökyüzü, özgürlüğünüzü kısıtlamadan sizinle kalıcı bir gelecek inşa etmek isteyen insanları karşınıza çıkaracak.

İş ortaklıkları ve hayatınıza girecek önemli ittifaklar, geleceğe yönelik projelerinize ve maddi hedeflerinize büyük fayda sağlayacak.

Unutmayın; bazı güçlü bağlar özgürlüğünüzü sınırlandırmaz, aksine size kanat takarak sizi daha da güçlendirir.