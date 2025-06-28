ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hangi ülkelerle ticaret anlaşmasının yakın olduğuna dair soru üzerine Trump, "Çin ile bir anlaşma yaptık, muhtemelen 4 ya da 5 farklı ülkeyle anlaşma yaptık ve başka anlaşmalar da yapma sürecindeyiz." diye konuştu.

"200 ÜLKEYLE ANLAŞMA YAPAMAYIZ"

Trump, ancak 200'den fazla ülke olduğunu ve bunların hepsiyle anlaşma yapamayacaklarını ifade ederek, gelecek 1-2 hafta içinde bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söyledi.

Hindistan ile de bir anlaşmaya varacaklarını kaydeden Trump, bu ülkede ticaret engellerinin tamamen kalkmasını istediklerini anlattı.

"BAZI ÜLKELER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK"

Trump, "Çok güzel şeyler yapıyoruz ve ülkelerle iyi geçiniyoruz ama bazıları hayal kırıklığına uğrayacak çünkü tarife ödemek zorunda kalacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

90 günlük tarife erteleme süresinin dolacağı tarihin kesin olup olmadığı sorulan Trump, "Ne istersek yapabiliriz. Uzatabiliriz de kısaltabiliriz de. Ben kısaltmak isterim. Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 25 ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterdim." dedi.

Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın, eylüldeki İşçi Bayramı'na kadar ülkenin büyük ticaret ortaklarıyla anlaşmaları tamamlamayı umduğuna dair ifadelerinin hatırlatılması üzerine yöneltilen soruya net bir cevap vermekten kaçındı.

DOLAR ÜZERİNDEKİ BASKIYI BITCOIN AZALTIYOR

Şimdiden yüz milyarlarca dolar tarife geliri elde ettiklerini ve enflasyonun düştüğünü belirten Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerine devam etti.

Trump, "Tek sorunumuz Fed'de ne olup bittiğini anlamayan biri var. Faiz oranını düşürse harika olurdu çünkü çok daha ucuza borçlanabilirdik." ifadesini kullandı.

"Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan vergi indirimi düzenlemesine dair soruya da yanıt veren Trump, "4 Temmuz tarihi önemli ama her şeyin sonu değil. Ancak mümkünse o zamana kadar bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Trump, kripto varlıklara yönelik de ülkede "çok güzel" bir kripto endüstrisi oluşturduklarını, eğer ABD buna sahip olmasaydı Çin ya da başka bir ülkenin sahip olacağını savundu.

Son dönemde pay piyasalarında düşüş yaşandığında kripto varlıkların ve Bitcoin'in daha az düştüğünü öne süren Trump, "İnsanlar Bitcoin'in dolar üzerindeki baskıyı azalttığını söylüyor. Bu ülkemiz için harika bir şey." değerlendirmesini yaptı.