CHP’den ihraç talebi ile disipline sevkedilen ancak henüz savunmaları alınmayan ve Yüksek Disiplin Kurulu (ydk) tarafından da haklarında işlem yapılmayan 9 Milletvekilinin CHP üyeliği Yargıtay tarafından silindi.



9 vekil YDK’ya sevk edildi ancak CHP’den resmen ihraç edilmediği halde Yargıtay tarafından üyelikten çıkarıldı. Yargıtay’ın butlan yönetiminin ihraç kararını beklemeden 9 kişinin üyeliğini silince, CHP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı da 129’a düşmüş oldu. Akşam saatlerinde CHP İstanbul Milletveki Nimet Özdemir'in de partiden istifa etmesiyle CHP'de vekil sayısı 128'e geriledi.





İŞTE O İSİMLER



Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 11 Haziran’da tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle YDK’ya sevkedilmişti.



AKDOĞAN: BU NE ACELE?



Bu isimler arsında yar alan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, ’’Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK’da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimize set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz” dedi.









