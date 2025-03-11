İskoçya'da yaşayan dokuz yaşındaki Mark Allepuz-Rico, nadir görülen Prader-Willi sendromu nedeniyle günde beş öğün yemek yemesine rağmen sürekli aç hissediyor. Bu genetik rahatsızlık, dünya genelinde her 30.000 kişiden birini etkiliyor ve fiziksel semptomlarının yanı sıra öğrenm güçlükleri ve davranışsal sorunlara yol açabiliyor.

AÇLIĞINI ASLA BASTIRAMIYOR

Daily Star'da yer alan habere göre Prader-Willi sendromunun tipik belirtileri arasında büyüme geriliği, kas zayıflığı ve aşırı iştah bulunuyor. Bu durum, kontrol edilmezse tehlikeli kilo artışına neden olabiliyor. Mark her gün düzenli olarak beş öğün yemek yemesine rağmen açlığını asla bastıramıyor.

Ebeveynleri Aga Cinari ve avukat Marc Allepuz-Rico, oğullarının açlığını hiçbir zaman tamamen doyuramayacaklarını kabullenmiş durumda... Onu obeziteden koruyan tek şey ise sıkı bir şekilde kontrol edilen diyet programları.

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesinde yaşayan anne Aga Cinari, "Yemek konusunda tamamen takıntılı. Bu hastalığı ilk duyduğumda her anımı internette Prader-Willi sendromuyla ilgili araştırmalar yaparak geçirdim. Daha önce hiç duymamıştım ve en kötüye hazırlanıyordum. Yeni anne olmanın tadını bile çıkaramadım..." dedi.