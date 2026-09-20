Minecraft videoları çektiği YouTube kanalını büyütmek isteyen 9 yaşındaki bir çocuğun, babasının şirket kredi kartından reklamlar için 118 bin dolar harcadığı öne sürüldü. Devasa harcamanın ortaya çıkmasının ardından baba işini kaybederken, aile 30 gün içinde ödenmesi gereken borç nedeniyle evini satmayı değerlendirmeye başladı.

"MightyMikePlays67" isimli YouTube kanalının sahibi olan 9 yaşındaki çocuk, kanalındaki Minecraft içeriklerinin daha fazla kişiye ulaşması için YouTube üzerinden reklam verdi. Ancak reklam harcamalarının babası Dave'in şirket kredi kartı üzerinden yapıldığı ve toplam tutarın 118 bin dolara ulaştığı belirtildi.

118 BİN DOLARLIK FATURA ORTAYA ÇIKTI

Durumun fark edilmesinin ardından aile, beklemediği büyüklükte bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Baba Dave, YouTube üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu 118 bin dolarlık borcun 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiğini söyledi.

Olayın Dave'in iş hayatına da ağır bir faturası oldu. Şirket kredi kartından gerçekleştirilen harcamaların ardından Dave'in işini kaybettiği belirtildi.

"YENİ BİR İŞ BULABİLİRİM"

Yaşananlara ilişkin konuşan Dave, işini kaybetmesine rağmen geleceğe umutla baktığını söyledi. İşlerin gelip geçici olduğunu ifade eden baba, sağlıklı olduğu sürece yeniden çalışabileceğini ve başka bir iş bulabileceğini dile getirdi.

Ancak ailenin önündeki en büyük sorun, kısa süre içerisinde ödenmesi gereken 118 bin dolarlık borç.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATMAYACAK

Dave, borcun kapatılması için internet üzerinden bağış kampanyası düzenlemeyi düşünmediğini de açıkladı. Kripto para veya benzeri yöntemlerle para toplamaya çalışmayacağını belirten baba, borcu kendi imkanlarıyla karşılamak istediğini ifade etti.

EVLERİNİ SATMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

118 bin dolarlık ödeme, ailenin ekonomik durumunu ciddi şekilde etkiledi. Dave ve eşi, borcu kapatabilmek için sahip oldukları evi satma seçeneğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Böylece 9 yaşındaki çocuğun Minecraft kanalını büyütmek amacıyla başlayan reklam harcamaları, ailenin hem gelir kaynağını hem de evini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı büyük bir mali krize dönüştü.