Kale alanını gezen çocuk, ayaklarının hemen altında bulunan küçük metal parçayı fark etti. Yapılan incelemede bunun modern bir para olmadığı, 17. yüzyıldan kalma gümüş bir “półtorak” olduğu tespit edildi.

SİKKEYİ NASIL BULDU?

9 yaşındaki öğrenci, Chersk'teki kaleyi gezerken yerde duran küçük sikkeyi tesadüfen fark etti. İlk bakışta sıradan bir metal parçasını andıran buluntunun incelenmesinin ardından yaklaşık 400 yıllık olduğu anlaşıldı.

Sikkenin Prusya Prensi Georg Wilhelm dönemine ait olduğu ve 1624 yılında Królewiec Darphanesi'nde basıldığı belirlendi. Gümüş sikkenin ağırlığının 1 gramdan biraz daha az olduğu belirtildi.

400 YILLIK SİKKE NEDEN ÖNEMLİ?

Küçük boyutuna rağmen sikkenin, 17. yüzyılda Polonya topraklarında kullanılan paralar ve dönemin para dolaşımı hakkında araştırmacılara ek bilgi sağlayabileceği belirtildi. Buluntu bu nedenle incelemeye alındı.

Sikkenin Chersk'teki kale alanında bulunması, bölgenin geçmişine ilişkin arkeolojik buluntulara bir yenisini ekledi. Yaklaşık 400 yıl boyunca toprakta kalan sikke, herhangi bir kazı yapılmadan bir ziyaretçi tarafından fark edildi.

BULUNTUYU 9 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ FARK ETTİ

Mazovya Bölge Anıtlar Koruma Müdürlüğü de tarihi eserin genç bir ziyaretçi tarafından bulunmasına dikkat çekti. Kurum, tarihi kalıntıların bazen yüzeyde ve ziyaretçilerin ayaklarının hemen altında ortaya çıkabildiğini belirtti.