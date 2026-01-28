Galler'in Penarth kasabasında yaşayan Ariana Church, annesi, anneannesi ve kardeşiyle birlikte sahilde yürürken dikkatini çeken ağır ve farklı görünümlü bir taşı yerden aldı. Tenis topu büyüklüğündeki taş, görüntüsüne göre oldukça ağırdı ve Ariana'ya göre "diğer taşlara hiç benzemiyordu".

ÖNCE KİMSE İNANAMADI

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Ariana eve döndüğünde taşı internet üzerinden araştırdı. Google Lens kullanarak yaptığı taramada karşısına çıkan sonuç onu şaşırttı; bu bir göktaşıydı. Ancak babası Matt Church, ilk anda bunun bir yapay zeka hatası olduğunu düşündü ve ciddiye almadı.

Gerçek ise aile dostu olan bir jeologun taşı incelemesiyle ortaya çıktı. Laboratuvar testleri, buluntunun "son derece nadir ferrous iron aerolite" türünde bir göktaşı olduğunu doğruladı.

UZMANLARA GÖRE 4.5 MİLYAR YIL YAŞINDA

Uzmanlara göre göktaşı yaklaşık 4.5 milyar yıl yaşında. Bu da onun okyanuslardan, dinozorlardan ve hatta Dünya'nın kendisinden bile daha eski olduğu anlamına geliyor. Jeologlar, bu tür göktaşlarının Güneş Sistemi'nin oluşum döneminden kaldığını belirtiyor.

İnceleme sırasında taş ikiye kesildi ve içinde milyarlarca yıl boyunca oluşmuş altın renkli mikroskobik kristaller ortaya çıktı.

ARTIK OKULDA İMZA DAĞITIYOR

Keşfin ardından Ariana, okulunda kısa sürede tanınan bir isim haline geldi. Okul toplantısında arkadaşlarına göktaşını anlatan küçük kız, artık okulda kendisinden imza isteyenler olduğu için yanında kalem taşıdığını söylüyor.

Ariana, "Bunu herkesle paylaşmak isterdim. Bulduğum şey o kadar özel ki, asla satmak istemem. Hayatımda başıma gelen en güzel şey" sözleriyle duygularını anlattı.

"ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKIP ETRAFINA BAKSIN"

Ariana'nın anneannesi Marion ise bu keşfin önemli bir mesaj taşıdığını, "Çocukların ekranlardan uzaklaşıp dışarı çıkması, yere ve çevrelerine dikkatle bakması gerekiyor. Böyle keşifler ancak böyle olur" sözleriyle vurguladı.