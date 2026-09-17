YouTube kanalında Minecraft videoları yayınlayan Mike isimli küçük çocuk, içeriklerinin yeterince izlenmemesi üzerine babasının şirket kredi kartını kullanarak devasa bir reklam harcamasına imza attı.

Süreç, babası Dave'in oğluna jest yapmak amacıyla 20 dolarlık bütçeyle küçük bir YouTube reklam kampanyası oluşturmasıyla başladı. Reklamın nasıl kurulacağını, hedef kitlenin nasıl seçileceğini ve bütçenin nasıl ayarlanacağını oğluna adım adım gösteren baba, küçük Mike'ın bu süreci detaylarıyla öğrendiğini fark etmedi.

Öte yandan babasının daha önceki bir alışveriş nedeniyle aynı Google hesabına tanımlı bıraktığı şirket kredi kartı, ebeveyn denetimi veya harcama limiti bulunmaması sebebiyle kartı doğrudan erişime açık hale getirdi.

HARCAMALAR KONTRELDEN ÇIKTI

İzlenme sayısını artırmak isteyen küçük çocuk, öğrendiği yöntemle kendi reklam kampanyalarını oluşturarak sistem üzerinden harcama yapmaya başladı. "Ne kadar çok para harcarsam o kadar çok izlenirim" mantığıyla hareket eden Mike, kısa sürede harcamaları kontrolden çıkardı.

Durumu ancak çalıştığı şirketin yönetim toplantısına çağrıldığında öğrenen şaşkın baba, kartı açıkta bıraktığı ve güvenlik önlemleri almadığı için sorumluluğu üzerine aldığını belirtti.

Olayın ardından büyük bir pişmanlık yaşayan 9 yaşındaki Mike ise babasının sorusu üzerine, "Gerçekten bittim ben" diyerek çaresizliğini dile getirdi.