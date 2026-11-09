Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, okula gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Ebrar S., sabah saatlerinde okuluna gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil küçük kıza çarptı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yere yığılan Ecrin Ebrar S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 yaşındaki çocuk, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri sürücünün tespiti ve kazayla ilgili tahkikat başlattı.