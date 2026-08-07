Çanakkale Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden ve komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle önceki akşam zehirlendiği ileri sürülen çocuğun ölmesi, annesinin de tedavi altına alınmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden ev sahibi Z.B, ilaçlama şirketinin müdürü Ö.E. ile şirket çalışanı B.E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Ev sahibi ve şirket müdürü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞİ VE OĞLUNU BAYGIN HALDE BULMUŞTU

Çanakkale'de yaşayan Uğur Çanlı, önceki akşam eve geldiğinde eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde bulmuş, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürmüştü. Yusuf Talha, hava ambulansıyla sevk edildiği İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Anne Sevda Çanlı'nın ise tedavisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.

EVİNE GİTMEDİ, KOMŞULARINI UYARMADI

Sabah’ta yer alan habere göre, ev sahibi Zeynep Beyaz'ın ilaçlama şirketinin yetkilisine anahtarı teslim edip, dairesine o gün hiç gelmediği, komşularını ise uyarmadığı ortaya çıktı.

KİMYASALLAR YAN DAİREYE SIZDI

Firma sahibi Özgür Erkan ve işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş, saatler süren ilaçlamanın sonunda apartmandan ayrıldı. Ancak iddiaya göre ilerleyen saatlerde ilaçlamada kullanılan kimyasallar yan daireye sızınca tam bir aile faciası yaşandı.

ALT KAT KOMŞUSU DA HASTANEYE BAŞVURDU

Aynı apartmanda yaşayan Cemile Varlı'nın da mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle geç saatlerde hastaneye başvurduğu öğrenildi.