Kosta Rika'nın San Jose eyaletine bağlı Alajuelita kantonunda, geri dönüşüm ve gönüllü çalışmayı bir araya getiren örnek bir sosyal konut projesi hayata geçirildi. Lamparas Mahallesi'nde inşa edilen müstakil evin duvarlarında, tonlarca geri dönüştürülmüş plastik atıktan üretilen özel bloklar kullanıldı. Ev, 26 Mayıs 2018'de Cindy Mora ile oğlu Fabrizio Jaen'e teslim edildi.

9 YIL BOYUNCA ARSA İÇİN BİRİKŞM YAPTI

Projeye dahil olabilmek için ailenin ekonomik durumunun yanı sıra arsa sahibi olması da şart koşuldu. Cindy Mora'nın, evin yapıldığı arsayı satın alabilmek için dokuz yıl boyunca birikim yaptığı belirtildi. Konutun ailenin kendi arsasına inşa edilmesi sayesinde yaşadıkları çevreden ayrılmalarına gerek kalmadı. Proje, Procter & Gamble (P&G), Habitat for Humanity ve Urbarium iş birliğiyle yürütüldü. P&G çalışanları da gönüllü olarak inşaat sürecinde 800 saatin üzerinde emek verdi.

DUVARLARDA 7 TONDAN FAZLA PLASTİK ATIK KULLANILDI

Resmi kaynaklara göre evin duvarlarında 7 ila 7,5 ton arasında geri dönüştürülmüş plastik atık kullanıldı. Bu atıklar; pet şişeler, gıda ambalajları, poşetler ve otomotiv sektöründen çıkan hurda plastiklerin işlenmesiyle elde edildi. Yapıda, Ekojunto firmasının Kosta Rika'ya kazandırdığı Bloqueplas teknolojisi kullanıldı. Fabrikalarda modüler bloklara dönüştürülen plastikler, birbirine kenetlenerek duvarları oluşturdu. İnşaatta yaklaşık 850 plastik blok kullanıldı.

Ev tamamen plastikten yapılmadı. Temel, çatı, kapı, pencere, tesisat ve dış cephede geleneksel yapı malzemeleri tercih edildi. Dış cepheye uygulanan sıva ve boya sayesinde ev, klasik bir konut görünümü kazandı.