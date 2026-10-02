İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

EŞİNİN EVİNİN ÇEVRESİNDE NÖBET TUTULDU

Polis ekipleri, "Başkasına ait kredi kartını kullanmak" ve "Hırsızlık" suçlarından 6 ayrı dosyadan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 yaşındaki Cüneyt Gökçe’nin 9 yıldır firari olduğunu belirledi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Gökçe’nin Bağcılar’da yaşayan dini nikahlı bir eşi ve 2 çocuğu olduğunu tespit etti. Evin çevresinde fiziki takip ve nöbet başlatan ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

AKRABALARININ KİMLİĞİYLE 9 YIL SAKLANMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelinin yapılan incelemesinde, daha önceden yankesicilik suçundan 3 ayrı suç kaydının yer aldığı saptandı.

Gökçe’nin firarda olduğu 9 yıllık süreç boyunca kardeşleri ve yakın akrabalarının kimlik bilgilerini kullanarak dolaştığı, bu sayede yakalanmaktan kurtulduğu ortaya çıkarıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cüneyt Gökçe, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.