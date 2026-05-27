Dijital eğlence ve oyun sektörü, tarihin en benzersiz finansman ve geliştirme olayına tanıklık ediyor. Sektörün deneyimli isimlerinden Chris Roberts liderliğindeki Cloud Imperium Games (CIG) tarafından geliştirilen uzay temalı MMO oyunu Star Citizen, resmi olarak 1 milyar dolarlık (yaklaşık 33 milyar TL) fonlama sınırını geride bıraktı.

İlk kez 2012 yılında bir Kickstarter kampanyası olarak hayatına başlayan yapım, aradan geçen yaklaşık 14 yıla rağmen hâlâ "Alpha" yani erken erişim aşamasında bulunuyor. Buna rağmen projenin ulaştığı bütçe, onu oyun dünyasının en pahalı ve en çok tartışılan yapımı haline getiriyor.

SEKTÖRÜ DOMİNE ETTİ

Star Citizen’ın arkasındaki hikaye aslında oldukça mütevazı bir hedefle başlamıştı. Oyunun 2012'deki ilk fonlama kampanyasında geliştirici ekibin hedefi yalnızca 500 bin dolardı. Ancak bilim kurgu ve uzay simülasyonu tutkunlarının projeye gösterdiği yoğun ilgi, süreci tamamen kontrolden çıkardı.

Yıllar içinde oyuna eklenen yeni galaksi sistemleri, gezegenler, detaylı fizik motorları ve bitmek bilmeyen gemi tasarımları bütçenin katlanarak büyümesine neden oldu. Bugün gelinen noktada proje, 6.5 milyondan fazla benzersiz oyuncudan doğrudan gelen bağış ve oyun içi harcamalarla finanse ediliyor.

5 BİN DOLARA GEMİ SATILIYOR

Sektör analistleri, oyunun hâlâ piyasaya sürülmemesine rağmen fon akışının hız kesmemesini, şirketin agresif pazarlama stratejilerine bağlıyor. Cloud Imperium Games, son olarak 1 milyar dolarlık rekor kırıldığı dönemde "Anvil Odin" adını verdiği devasa bir savaş gemisini 5.000 dolara (yaklaşık 165 bin TL) satışa sundu. İşin en çarpıcı kısmı ise, bu geminin henüz oyun içinde uçurulabilir bir modeli olmaması; yani oyuncular şu an için sadece gelecekte üretilecek bir "konseptin" sözüne binlerce dolar ödemeyi kabul ediyor.

Cloud Imperium CEO’su Chris Roberts ise gecikmelerden ve eleştirilerden memnun görünüyor. Roberts, geleneksel yayıncı firmaların veya yatırım fonlarının bu kadar büyük ve detaylı bir projenin bu kadar uzun süre geliştirilmesine asla izin vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullanıyor:

"İnsanlar sadece mümkün olan en büyük ve en kusursuz dünyayı görmek istiyorlar, bu rüya fikrini çok sevdiler. Biz ne kadar çok şey gösterirsek, topluluğun inancı da o kadar pekişiyor. Sektördeki kalıpları yıktığımız için gururluyuz."