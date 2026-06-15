Genç tiyatrocu Nezaket Erden, katıldığı etkinlikte hem yer aldığı projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erden, 2017 yılında evlendiği oyuncu Hakan Emre Ünal ile yollarını ayırdığını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

''TAZE BOŞANMIŞ BİR KADINIM''

Tiyatro ve ekran dünyasının tanınan isimlerinden Nezaket Erden, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yer aldığı projede canlandırdığı karakter hakkında konuşan oyuncu, açıklamaları sırasında özel hayatına dair de önemli bir bilgi verdi.

Meslektaşı Hakan Emre Ünal ile evliliğini sonlandırdığını açıklayan Erden, boşanma sürecine ilişkin detay vermedi. Oyuncu, yaptığı açıklamada "Taze boşanmış bir kadınım artık" ifadelerini kullanarak evliliğinin sona erdiğini duyurdu.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLARDI

2017 yılında dünyaevine giren Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal, sanat camiasının gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftleri arasında yer alıyordu. Çiftin ayrılık haberi, Erden'in açıklamasının ardından magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun açıklaması, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, hayranlarından destek mesajları geldi.