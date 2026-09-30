Hava yolculuğunun maliyeti yalnızca bilet fiyatıyla sınırlı kalmıyor. Havalimanında restoranlar, büfeler ve gümrüksüz satış mağazaları yolculara çeşitli ürünler sunarken, bazı harcamalar deneyimli yolcular için gereksiz olabiliyor. Üstelik bazı uçuş görevlileri, uçakta da belirli ürünleri tercih etmiyor.

9 yıl boyunca Almanya'da bir havayolu şirketinde kabin görevlisi olarak çalışan ve gerçek adı editörler tarafından bilinen Laura Schmitt*, havalimanında alışveriş yaparken nelere dikkat ettiğini anlattı.

Havalimanında dergi için para ödemeye gerek yok

Check-in işleminin ardından yolcular genellikle uçuş saatini beklemek için birkaç saat havalimanında kalıyor. Bu sürede dergi veya gazete almak isteyenlerin ise kiosklardaki fiyatlara yönelmeden önce kapı bölümüne göz atmasında fayda var.

Schmitt'e göre bazı havayolları, yolcuların beklediği kapı alanlarında dergileri ücretsiz olarak bulunduruyor. "Birçok havayolu şirketi bunu kapı alanında sunuyor. Sadece dikkatlice bakmanız gerekiyor" diyen Schmitt, dergilerin eskiden daha çok uçak içinde dağıtıldığını belirtiyor.

Gümrüksüz alışveriş her zaman avantajlı değil

Duty free mağazaları da yolcuların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri. Ancak Schmitt, parfüm, cilt bakım ürünleri veya başka bir ürün satın almadan önce fiyatın normal mağazalardaki satış fiyatıyla karşılaştırılmasını öneriyor.

Schmitt, Frankfurter Rundschau'ya yaptığı açıklamada, "Gerçekten uygun fiyatlı bir şey bulmanız gerekiyor ve bu da nadir rastlanan bir durum" ifadelerini kullanıyor.

Sandviç ve atıştırmalıkları evden götürmek daha ekonomik

Havalimanında acıkan yolcular için fast food restoranları ve hazır sandviçler kolay bir seçenek olsa da, fiyatlar normalden yüksek olabiliyor. Schmitt bu nedenle yolculara yanlarında yiyecek götürmelerini tavsiye ediyor.

"Arkadaşlarıma her zaman kendi sandviçlerini ve atıştırmalıklarını getirmelerini tavsiye ederim" diyen Schmitt'e göre, uygun yiyecekler güvenlik kontrolünden geçirilebiliyor.

İçecek konusunda da benzer bir yöntem uygulanabilir. Schmitt, yolcuların güvenlik kontrolünden boş bir şişeyle geçip daha sonra şişeyi su sebilinden doldurabileceğini belirtiyor. Almanya'daki içme suyunun güvenli olduğunu söyleyen Schmitt, bu yöntemin havalimanında pahalı içecekler satın alma ihtiyacını da ortadan kaldırdığını ifade ediyor.

Uçakta kahve ve çay sipariş etmiyorlar

Ancak uçuş görevlilerinin dikkat ettiği bir başka konu da uçakta sunulan sıcak içecekler. Southern Living dergisine konuşan iki eski kabin görevlisi, uçuş sırasında neden kahve veya çay sipariş etmediklerini anlattı.

Kahve ve çay hazırlanırken kullanılan suyun, uçağın su tanklarından temin edildiği belirtiliyor. Büyük bir ABD havayolu şirketinde yedi yıl kabin görevlisi olarak çalışan Miriam Lawson, bakım sırasında bu tankların içini gördüğünü belirterek suyun temizliği konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

Lawson, uçuş sırasında şişelenmiş su, kola veya alkollü içecekleri tercih edeceğini ifade etti.

Havacılık sektöründe 12 yıldan fazla deneyime sahip eski kabin görevlisi Kaz Marzo da benzer bir görüş dile getirdi. Marzo, bakım ekiplerinin temizlik protokollerini her zaman eksiksiz uygulamadığına tanık olduğunu ve borularda mineral birikintileri oluşabildiğini söyledi.

21 havayolunun su sistemleri incelendi

Uçaklardaki suyun güvenliğiyle ilgili tartışmalar yalnızca kabin görevlilerinin deneyimleriyle sınırlı değil. Gıda ve Uzun Ömür Merkezi tarafından 2026 yılında yayımlanan bir araştırmada, üç yıllık dönemde 21 ABD havayolunun su sistemleri incelendi.

Çalışmada test edilen 35 binden fazla örnek noktasının 949'unda koliform bakteri tespit edildi. Bu bakterilerin varlığı, su sisteminde olası bir kontaminasyonun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Araştırmanın yazarları, yolculara uçakta kapalı şişeden servis edilmeyen suyu tüketmemeleri yönünde tavsiyede bulundu. Kahve ve çay hazırlanırken suyun ısıtılması da araştırmada ele alınan konulardan biri oldu. Yüksek irtifada atmosfer basıncının daha düşük olması nedeniyle suyun kaynama sıcaklığı da deniz seviyesinden daha düşük oluyor. Bu nedenle yalnızca kaynatma işleminin tam sterilizasyon sağlayıp sağlamadığı konusunda soru işaretleri bulunuyor.

Her kabin görevlisi aynı görüşte değil

Bununla birlikte, uçaktaki suyun her zaman sorunlu olduğu sonucuna varmak mümkün değil.

Delta'da 35 yıl boyunca kabin görevlisi olarak çalışan Mary Wallace Walke, Southern Living'e yaptığı açıklamada kıtalararası uçuşlarda uyanık kalmak için bol miktarda kahve içtiklerini ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Ayrıca Delta, Gıda ve Uzun Ömür Merkezi'nin araştırmasında su örnekleri açısından daha güvenli sonuçlar elde edilen havayolları arasında yer aldı.

Dolayısıyla uçakta kahve veya çay tüketimi konusunda kabin görevlilerinin deneyimleri farklılık gösteriyor. Ancak özellikle temkinli davranmak isteyen yolcular için kapalı şişeden servis edilen içecekleri tercih etmek, araştırmanın yazarlarının önerdiği seçenek olarak öne çıkıyor.

Laura Schmitt isminin gizli kalmasını istemiştir. Gerçek adı yayın kurulu tarafından bilinmektedir.