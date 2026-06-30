2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ve Fas karşı karşıya geldi. Hollanda, 72'de Cody Gakpo'yla bulduğu golle skor avantajını korumaya çalışırken Fas'ta 90+1'de sahneye çıkan Issa Diop, kafa golüyle skoru eşitledi ve bu skorla uzatmalara gidildi: 1-1.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. İki takımın da üst üste penaltılardan yararlanamadığı atışlarda Fas, 3-2'yi bularak Hollanda'yı turnuvanın dışına itti.
90+1'deki gole tutunarak maçı penaltılara kadar taşıyıp Hollanda'yı eleyen Fas, son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada ile karşılaşacak.
ALMANYA'NIN ARDINDAN HOLLANDA
2026 Dünya Kupası'nda 30 Haziran Salı gecesi, Avrupa'nın dev futbol ülkeleri adına kabusa döndü. Gecenin ilk maçında Paraguay; penaltılar sonucunda Almanya'yı elerken, bir şok da Hollanda'nın turnuvaya veda etmesiyle yaşandı.