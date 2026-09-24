Bolivya futbolunda skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz hafta Guabira ekibi, 6-0 kaybedilen Always Ready maçında kalecileri Manuel Ferrer’in 3 gol yemezse ailesinin ölümü ile tehdit edildiğini ve 35. dakikada 3 gol yedikten sonra oyundan çıkmak istediğini, bunun üzerine oyundan alındığını iddia etmişti. Bu defa 2. Lig'de şike iddiaları gündem oldu.

Independiente Cochabamba vs Wilstermann Cooperativas arasında oynanan karşılaşmada 4 dakika uzatma verilirken son uzatma dakikasında verilen penaltı ortalığı karıştırdı. 90+24. dakikada devam edilen maçta Wilstermann kalecisi Gustavo Tesonotte protesto için kale direğine yapışıp durdu, penaltı boş kaleye atıldı ve maç 3-2 bitti. Mücadeleyi bu golle Independiente Cochabamba 3-2 kazandı.

Maçın ardından Bolivya Federasyonu flaş bir karara imza attı. Penaltının 'hakem hatası' olduğunu açıklayan federasyon, hakemi süresiz uzaklaştırdı.