UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 6. ve son hafta mücadelesi, İskandinav derbisinde nefes kesen bir düelloya sahne oldu. Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle adeta fırtına gibi başlayan ev sahibi Danimarka, henüz 11. dakikada golcüsü Rasmus Hojlund'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golün şoku henüz atlatılamamışken yalnızca üç dakika sonra, 14. dakikada sahneye çıkan Pierre-Emile Hojbjerg farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a taşıdı.

HAALAND VE ODEGAARD SAHNEDE

Erken gelen gollerin ardından oyun disiplininden kopmayan Norveç, 37. dakikada süper yıldızı Erling Haaland'ın fileleri havalandırmasıyla umutlandı ve soyunma odasına 2-1'lik skorla gidildi. İkinci yarıda beraberlik için rakip kalede baskısını artıran konuk ekip, aradığı golü 83. dakikada kaptanı Martin Odegaard ile bularak skora denge getirdi.

Karşılaşmanın 2-2'lik eşitlikle tamamlanması beklenirken uzatma anlarında heyecan zirveye çıktı. VAR incelemesinin ardından penaltı kazanan Norveç'te 90+6. dakikada beyaz noktanın başına geçen Erling Haaland, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü ağlara göndererek tarihi geri dönüşü tamamladı ve takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

GRUBUN KADERİ DEĞİŞTİ

Kopenhag'da alınan bu dramatik sonuç, gruptaki tüm dengeleri altüst etti. Puanını 9'a yükselten Teknik Direktör Ståle Solbakken yönetimindeki Norveç, grubu ikinci sırada tamamlayarak lider Portekiz ile birlikte çeyrek final biletini kaptı. Aynı puana sahip olmasına rağmen üçüncü basamakta kalan Danimarka ise A Ligi'nde tutunabilmek için play-off maçları oynamak zorunda kalacak.