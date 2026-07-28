Tokat’ta yaşayan Hüseyin Kömür, çalışma ofisinin bahçesinde karşısına çıkan nadir bir böceği cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Geçen yıl da aynı dönemde bu canlıyla karşılaştığını belirten Kömür, yaptığı araştırmalar sonucunda türün koruma altında olduğunu fark etti.

"YILDA BİR DEFA GÖRÜYORUM"

Söz konusu canlının, kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilme özelliğiyle bilinen gergedan böceği olduğunu öğrenen Hüseyin Kömür, deneyimini şu sözlerle aktardı: "Her sene bu zamanlarda geliyor. Birkaç gün önce akşam yine ziyaretimize gelmişti. O zaman tabii ki gergedan böceğinin bu kadar nadir olduğunu bilmiyordum. Haberlerde görünce nesli tükenmekte olan bir böcek olduğunu fark ettim. Tabii ki biz doğada kalsın istiyoruz. Tokat’ta olduğunu hiç düşünmemiştim, standart bir böcek zannetmiştim. Geçen yıl ve bu sene gelince dikkatimi çekti. Akşam çalışırken balkona geldi, videosunu çektim ve ardından çiçeklerin içerisine geri bıraktım. Değerli bir böcek çünkü yılda bir defa görüyorum."

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAYVANLARI ARASINDA

Bilimsel adıyla Oryctes nasicornis olarak bilinen gergedan böcekleri, doğanın en dayanıklı ve ilginç canlıları arasında yer alır. Erkek bireylerin kafasının üzerinde taşıdığı gergedanı andıran büyük boynuzlar, bu türe adını vermiştir.

Bu böcekler, kendi vücut ağırlıklarının yüzlerce katını (yaklaşık 850 katına kadar) kaldırabilme ve taşıyabilme kapasiteleriyle entomoloji (böcek bilimi) dünyasında hayranlık uyandırır. Genellikle çürüyen ağaç kütüklerinde ve organik atık bakımından zengin toprak altlarında yaşarlar; bu özellikleri sayesinde doğadaki atıkların ayrışmasında ve ekosistem döngüsünde kritik bir rol üstlenirler.

KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ VE YÜKSEK FİYAT İDDİALARI

Gergedan böcekleri, ilginç fiziksel görünüşleri ve olağanüstü güçleri nedeniyle dünya genelinde böcek koleksiyoncularının büyük ilgisini çekiyor. Özellikle egzotik türlerin ve nadir örneklerin yasadışı ticaret pazarlarında yüksek rakamlara alıcı bulabildiği biliniyor. Geçmiş yıllarda bu böceklerin 90 bin dolara kadar alıcı bulduğu yönündeki iddialar ve haberler, türün kaçak avcılık tehdidiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.