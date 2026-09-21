Fransa ile İspanya arasında yer alan ve yaklaşık 90 bin kişilik nüfusa sahip Andorra, artan iş gücü ihtiyacını karşılamak için yabancı çalışanlara yöneliyor. Yüksek yaşam standardı ve Avrupa ortalamasının üzerindeki gelir seviyesiyle öne çıkan ülkede çok sayıda sektörde personel açığı bulunuyor.

ORTALAMA MAAŞ 2760 EUROYA ULAŞTI

Newsweek'in aktardığı verilere göre Andorra'da Mayıs 2026 itibarıyla ortalama maaş 2760 euro seviyesine yükseldi. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla maaşlarda yüzde 7,7 artış kaydedildi.

Sektörlere göre gelirler arasında da önemli farklılıklar bulunuyor. Finans sektöründe ortalama maaş yaklaşık 4.972 euro olurken enerji sektöründe bu rakam 3.608 euro civarında seyrediyor. Otel ve restoran çalışanlarının ortalama geliri 2.152 euro, tarım sektöründeki ortalama maaş ise yaklaşık 2.000 euro olarak açıklandı.

ÇOK SAYIDA ALANDA PERSONEL AÇIĞI VAR

Andorra'da özellikle sağlık, eğitim, yaşlı ve hasta bakımı, ev hizmetleri ile toplu taşıma alanlarında çalışan ihtiyacı dikkat çekiyor. Turizm sektörü de personel açığının yoğun olduğu alanlardan biri. Yetkililer, 2026 yılında otel ve restoran işletmelerindeki ihtiyacı karşılamak amacıyla ek çalışma izinleri tahsis etti. Garson, temizlik görevlisi ve aşçı gibi meslekler ise en fazla aranan işler arasında yer alıyor.

450 ÇALIŞMA İZNİ İÇİN YENİ PROGRAM

Ülke, turizm sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak ve sezon dışındaki hareketliliği artırmak amacıyla yeni bir pilot program hazırlıyor. Aralık 2026 ile Ağustos 2027 arasındaki dönem için 450 çalışma izni verilmesi planlanıyor. Programın özellikle turizm sektöründeki çalışan açığının azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

YABANCI ÇALIŞANLARA SOSYAL GÜVENCE

Andorra'da çalışan yabancılar için çeşitli sosyal haklar da bulunuyor. Çalışma süresi haftada 40 saat olarak uygulanırken yıllık izin süresi 30 gün. Sosyal güvenlik işlemleri ise CASS sistemi üzerinden yürütülüyor ve çalışanlardan yüzde 6,5 oranında katkı payı alınıyor. Ülkede 24 bin euroya kadar olan gelirlerden gelir vergisi alınmazken en yüksek vergi oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor.

Andorra Avrupa Birliği üyesi olmadığı için ülkede çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması gerekiyor.